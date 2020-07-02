Синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины
Объявлен I уровень опасности.
В четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине 2 июля
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"2 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
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