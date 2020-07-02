Синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины

09:48, 2 июля 2020
46
0

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили об ухудшения погоды в западных областях Украины / фото УНИАН
Синоптики предупредили об ухудшения погоды в западных областях Украины / фото УНИАН

В четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине 2 июля

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#штормовое предупреждение
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
61 %
750 мм
5.2 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять