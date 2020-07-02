Синоптики предупредили об ухудшении погоды в западных областях Украины

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили об ухудшения погоды в западных областях Украины / фото УНИАН

В четверг, 2 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.