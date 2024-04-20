Прогнозируют сильный дождь и шквалистые порывы ветра.

В Киеве завтра ожидается значительное ухудшение погоды с ливнями и шквальным ветром.

По сообщению Украинского гидрометцентра, ветер прогнозируется северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью составит 3-8° тепла, днем 7-12°, в Киеве ночью 5-7°, днем 7-9° тепла.

"21 апреля по г. Киеву и Киевской области ожидается значительный дождь. И уровень опасности, желтый", - предупреждают в Укргидрометцентре.

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В Киевской городской госадминистрации напомнили жителям столицы, как обезопасить себя во время сильных порывов ветра.

Так, киевлян призывают

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Украине в воскресенье

В воскресенье всю Украину накроет дождями, температура снизится.

Только ночью в западных областях без осадков, днем небольшой дождь. На остальной территории умеренные дожди, в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы.

В западных регионах также прогнозируются заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла. В цетральных областях температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 13-18°, в восточной части до 23°.

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