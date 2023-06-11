В результате сильных дождей и стекания горных вод произошло растекание реки Сходничанка.

В результате сильных дождей произошло подтопление известного Прикарпатского курорта Сходница, пострадали около 100 жилых домов и десяток гостиниц.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, в результате сильных дождей и стекания горных вод произошло растекание реки Сходничанка.

"Произошло подтопление 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, повреждены 5 местных мостов, затоплено 15 автомобилей", - сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что из подтопленных территорий спасены 45 человек (из них 8 детей), оказана помощь в транспортировке 1 человека. Также проведена откачка воды из 16 домохозяйств. Спасательные работы продолжаются.

Сообщается, что к работам по ликвидации последствий стихийного бедствия от ГСЧС привлечены 91 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе 10 плавсредств.

Погода в Украине - какой прогноз

Как сообщал УНИАН, вчера на Львовщине бушевала непогода. В Моршине выпал град, а Сходницу затапливало. Сообщалось об осложнении проезда по Моршинскому мосту в направлении Стрыя.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время значительные дожди ожидаются по всей Украине, на всей территории страны объявлен желтый уровень опасности.

К сожалению, грозовые дожди ожидаются и на Херсонщине, которая и так подтоплена из-за подрыва оккупантами Каховской дамбы.

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