На растении уже созрели крупные бутоны.

В Запорожье неожиданно начинает цвести магнолия.

Об этом в Facebook сообщается на странице Запорожского ботанического сада.

"Необычное явление! Магнолия Лебнера (Magnolia Loebneri) собирается цвести второй раз за год. Природа не перестает удивлять!" - говорится в сообщении.

Отметим, что большинство сортов магнолии начинают цвести в мае.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее в парках Днепра расцвели так называемые мавританские газоны. Особенность таких газонов в том, что они не нуждаются в уходе, и вообще не нуждаются в стрижке. По данным департамента, обильные всходы вытеснили карантинные растения, и уже сейчас первые ароматные цветы привлекают полезных насекомых и птиц.

А в городе Перечин Закарпатской области на площади в восемь гектаров расцвело лавандовое поле. Лавандовая гора в Перечине привлекает сотни туристов своими невероятными видами на окружающие горы, в частности на Полонину Руна, и пряным ароматом цветов. Кроме эстетической красоты лаванда еще и имеет лекарственную функцию.

Автор: Екатерина Лиманская