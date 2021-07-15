Эти газоны выглядят очень ярко и почти не требуют ухода, однако по ним абсолютно нельзя ходить.

В парках Днепра расцвели так называемые мавританские газоны.

Об этом в Facebook сообщает Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета.

Как сообщается, совсем скоро эти смеси полевых цветов образуют яркий красочный ковер.

Особенность таких газонов в том, что они не нуждаются в уходе, и вообще не нуждаются в стрижке. По данным департамента, обильные всходы вытеснили карантинные растения, и уже сейчас первые ароматные цветы привлекают полезных насекомых и птиц.

Однако мавританские газоны имеют определенные минусы. Например, в отличие от классического газона, на них нельзя играть в активные игры или просто ходить, потому что цветы не имеют устойчивости к вытаптыванию.

Напомним, ранее в Киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели розы.

А в Одесском ботаническом саду имени Мечникова расцвели живописные вейгелы.

Эти небольшие цветы густо покрывают ветви кустарника. Вейгелу используют в ландшафтном дизайне и озеленении, высаживая их на склонах, а также для создания живой изгороди. Это растение распространено в Восточной и Юго-Восточной Азии.

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Автор: Екатерина Лиманская