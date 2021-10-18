Сегодня во многих областях Украины столбики термометров снизятся на один-два градуса.

Неделя в Украине начнется с небольшого похолодания. Температура во многих областях снизится на градус-два. Максимально воздух прогреется до +16°, но в большинстве областей ожидается +12°...+14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +12°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +12°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Тернополе 18 октября ночью будет 0°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+15°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +3°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +13°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+12°.

В Одессе 18 октября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +15°.

В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +3°...+11°, немного облачно.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +5°...+12°.

В Краматорске сегодня будет пасмурная погода, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

Народные приметы на 18 октября

18 октября - Харитины мученицы. Если снег не упадет - зима нескоро настанет. Щелканье и треск деревьев осенью - к хорошей погоде.

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Автор: Екатерина Лиманская