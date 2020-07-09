На Западе Украины остаются подтопленными четыре населенных пункта

09:46, 9 июля 2020
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Разрушено 202,4 км автодорог.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По состоянию на утро 9 июля на территории западных областей остаются подтопленными 4 населенных пункта.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, остаются подтопленными 4 населенных пункта в Черновицкой области, 4 подвала в Ивано-Франковской области, 12 приусадебных участков в Черновицкой области. Разрушено 202,4 км автодорог и 95 мостов. Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселено 1 тыс. 324 лица и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

Напомним, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.

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Теги: #погода#паводок
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