Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 июля в Украине практически без осадков, температура до +29°.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине
Погода на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до +12°, днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +27°.
Согласно народному прогнозу, 9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +12°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+21°... +13°
- Киев+21°... +12°
- Кропивницкий+24°... +12°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+21°... +14°
- Львов+21°... +14°
- Николаев+26°... +15°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+20°... +14°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+19°... +13°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+28°... +16°
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- Черкассы+24°... +16°
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- Черновцы+21°... +13°
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
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Влажность:69 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:52
Закат20:37
Видимость:16 км
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