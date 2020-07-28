Мощный ливень затопил села на Закарпатье (видео)
Подтоплены десятки домохозяйств.
В понедельник, 27 июля, в Закарпатской области в результате прохождения кратковременных ливневых дождей произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В результате дождей в с. Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен 1 и повреждено 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за излива воды затруднено транспортное сообщение с 36 дворохозяйствами. Повреждено около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги.
В с. Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплено 3 домохозяйства.
В с. Ростока наблюдается разлив местного ручейка на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.
Помощь населению в расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста с. Пилипец. Сейчас последствия непогоды уточняются.
Напомним, во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.
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