Мощный ливень затопил села на Закарпатье (видео)

11:02, 28 июля 2020
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Подтоплены десятки домохозяйств.

Мощный ливень затопил села на Закарпатье / ГСЧС
Мощный ливень затопил села на Закарпатье / ГСЧС

В понедельник, 27 июля, в Закарпатской области в результате прохождения кратковременных ливневых дождей произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате дождей в с. Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен 1 и повреждено 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за излива воды затруднено транспортное сообщение с 36 дворохозяйствами. Повреждено около 30 метров берегоукрепления и около 20 метров грунтовой дороги.

В с. Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплено 3 домохозяйства.

В с. Ростока наблюдается разлив местного ручейка на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Помощь населению в расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста с. Пилипец. Сейчас последствия непогоды уточняются.

Напомним, во вторник, 28 июля, на юге и востоке Украины ожидаются грозы.

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Теги: #погода#непогода
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