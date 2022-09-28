По словам народного синоптика Стаса Щедрина, непогода накроет Украину уже сегодня.

Сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды. В частности, ливни, грозы и шквалы.

Об этом сообщил народный синоптик Стас Щедрин.

По его данным, непогода накроет всю Украину.

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"28 сентября по всей Украине ожидаются сложные погодные условия. В большинстве районов пройдут сильные ливни, местами - с грозами и шквалами", - предупредил он.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня утром почти по всей Украине ожидаются туманы.

"Утром 28 сентября в Украине, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыму, туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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