На четверг, 26 мая, по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, а утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы.
Также, по данным Укргидрометцентра, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Из-за этого по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшее время и до ночи в четырех областях Украины ожидаются грозы.