26 мая в Украине ожидается сильный ветер, местами - грозы.

На четверг, 26 мая, по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, а утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются грозы.

Также, по данным Укргидрометцентра, днем в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Из-за этого по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшее время и до ночи в четырех областях Украины ожидаются грозы.

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