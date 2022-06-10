Осадки ожидаются на западе и юге Украины в субботу, 11 июня.

В ближайшие выходные украинцев ждет жара. Местами столбики термометров поднимутся до +30°...+33°. Лишь на западе страны, где в субботу ожидаются дожди с грозами, будет прохладнее. В воскресенье осадки будут лишь в отдельных областях на Левобережье.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +18°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +20°, а днем - до +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +16°, днем +23°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +14°, днем +25°, практически безоблачно.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +14°...+30°. В воскресенье температура будет +14°...+28°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, +19°...+31°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +32°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+31°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье температура составит +20°...+31°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, гроза, +16°...+26°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +16°...+26°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +33°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +18°, днем +31°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +12°, днем до +21°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +20°, пасмурно, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, ливень. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +14°...+25°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +22°, ливень. В воскресенье - практически безоблачно, температура +14°...+23°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, до +25°. В воскресенье - практически безоблачно, +15°...+25°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +19°...+32°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +31°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +20°...+33°.

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