Под удар в первую очередь попала Флорида, уже есть погибший.

Ураган Helene обрушился на Флориду, став одним из крупнейших штормов в США. Об этом сообщает Reuters.

Власти опасаются, что ураган оставит за собой след из смертей и масштабных разрушений по мере продвижения вглубь страны.

На данный момент уже подтвержден один смертельный случай: мужчина погиб в собственном авто, когда на него упали обломки. "Когда мы проснемся завтра утром, есть вероятность, что погибших будет больше", - заявил губернатор Флориды.

Как сообщает агентство, еще до своего прибытия шторм вызвал перебои в подаче электроэнергии у более чем 1 миллиона клиентов и сильное наводнение в нескольких районах.

Скорость ветра достигает 225 км/ч. Ожидается, что "Хелен" вызовет штормовые нагоны, которые могут выбросить на сушу 6 метров морской воды и вызвать еще больше осадков.

Власти заявили, что, скорее всего, пройдет несколько часов, прежде чем спасатели смогут отправиться на помощь нуждающимся.

По данным Национального центра по ураганам, "Хелен" занимает 14-е место среди самых мощных ураганов в США с момента начала ведения учета и седьмое место среди ураганов Флориды.

Ливни также обрушились на Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину и Теннесси. Несколько аэропортов уже приостановили работу.

Ожидается, что "Хелен" может уничтожить урожай хлопка и пекана в Джорджии. "Текущий прогноз для урагана Хелен предполагает, что этот шторм затронет каждую часть нашего штата", - сказал губернатор штата Брайан Кемп.

Людей, которые решили не эвакуироваться, предупредили, что они должны написать свои имена и даты рождения на руках несмываемыми чернилами, чтобы их можно было идентифицировать и уведомить семью.

Разрушительные ураганы в США стали еще сильнее - что известно

В 2022 году ураган "Ян" обрушился на Флориду, унеся жизни 149 человек. Это был один из сильнейших штормов в истории США. По словам Фила Клоцбаха, исследователя из Университета штата Колорадо, штормы теперь усиливаются гораздо быстрее, чем в прошлом. Это создает серьезные вызовы для систем эвакуации и управления чрезвычайными ситуациями, так как трудно предсказать стремительное усиление стихии и своевременно предупредить людей.

В недавних штормах скорость ветра могла вырасти на 96 км/ч всего за сутки. С 1950 по 2023 годы было зафиксировано 482 урагана в Атлантике, из которых около 60% очень быстро усиливались. С 1970-х количество ураганов 4-й и 5-й категории в Северной Атлантике удвоилось.

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