Синоптики прогнозируют грозы.

Сегодня в Киевской области ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода ухудшится уже в ближайший час.

"В ближайший час по юго-восточной части Киевской области с удержанием до конца суток 22 июня гроза", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

Какая погода будет в Украине до конца недели - прогноз синоптика

В пятницу, 23 июня, прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. Протеу западных областях возможны кратковременные дожди с грозами, прогнозирует синотик Игорь Кибальчич. Температура воздуха ночью будет варьироваться в пределах +10...+15 °C, а днем ожидается +23 ... +28 °C.

В субботу, согласно данным Игоря Кибальчича, в западных областях, а также некоторых северных регионах Украины предусматриваются дожди и грозы. В других частях страны осадков не ожидается. Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ..+18 °C, днем поднимется до +24...+29 °C.

В воскресенье, 25 июня, ночью не предвидится значительных осадков, однако днем возможен небольшой дождь и грозы на некоторых территориях Украины. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +14. ..+19 °C, днем в западных и северных областях похолодает до +22...+27 °С, на решстой территории будет жара до +27...+32 °С.

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