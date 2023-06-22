В конце недели в некоторых областях Укаины жара отступит.

До конца текущей недели в Украине сохранится переменная облачность. Периодически ожидаются дожди с грозами, однако на температуру они существенно не повлияют - будет очень жарко. Местами столбики термометров будут показывать +30°...+32°. Однако в конце недели в западных и северных областях температура все же снизится до более комфортных +22°...+27°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода сегодня - прогноз на 22 июня

В четверг, по данным синоптика, кратковременные дожди ожидаются в Приазовье и на крайнем востоке. В остальных областях Украины сохранится погода без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке отдельные порывы 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +22. ..+27 °С, на юге +28...+31 °С.

Погода 23 июня

В пятницу, 23 июня, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в западных областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °С, а днем +23 ... +28 °С.

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Погода 24 июня

В субботу, по данным Игоря Кибальчича, в западных, местами также в северных регионах Украины ожидаются дожди и грозы. На остальной части страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +24...+29 °С.

Погода 25 июня

В воскресенье ночью будет без существенных осадков, а днем местами в Украине пройдет небольшой дождь, местами грозы. Ветер ожидается западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем в южных, центральных и восточных областях будет жара до +27...+32 °С, а в западных и северных областях ожидается более комфортная температура, +22...+27 °С.

В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности - что известно

На сегодня, 22 июня, во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным Укргидрометцентра, опасность возникновения лесных пожаров будет преобладать в большинстве южных, центральных, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

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