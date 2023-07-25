В столице за несколько дней существенно снизится температура.

На текущей неделе Киевщина будет находиться в поле пониженного давления. Из-за этого почти ежедневно ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами.

По данным Украинского гидрометцентра, самые интенсивные осадки в столице прогнозируются в четверг, 27 июля.

"Температурные показатели к среде будут расти, а в четверг начнет поступать более прохладная воздушная масса", - предупредили синоптики.

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Об ухудшении погоды в Киеве говорит и синоптик Наталья Диденко. "В четверг возможны сильные дожди и ощутимое похолодание", - прогнозирует специалист.

По ее данным, на выходных погода в столице значительно улучшится. "29-30 июля, практически завершение месяца, подарит киевлянам комфортную синоптическую ситуацию - ясное голубое небо, белые кучевые облачка, приемлемую температуру воздуха +25...+28 градусов", - порадовала Наталья Диденко.

На сегодня, 25 июля, во многих областях Украины объявлен І уровень опасности.

По данным синоптиков, в западных, большинстве северных и в Винницкой областях ожидаются грозы. На западе Украины также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

И уровень опасности объявлен І в Киеве. В столице и области сегодня ожидаются грозы.

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