Очевидцы слышали сильный гром и видели молнию.

Вечером 14 января во Львове шел снег, била молния и был слышен гром.

О необычном совпадении погодных явлений написал, в частности, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Львов, центр: снегопад, гром с молнией, температура +1. Не помню такого", - отметил Зинкевич.

Он также опубликовал зрелищные видео.

В комментариях люди тоже рассказали о собственном опыте встречи со стихией.

"На Выговского слышен был очень сильный гром. Но я дочери объясняла, что зимой грозы не бывает. Я ошиблась", - поделилась одна пользовательница.

"Я как раз попала под ту бурю... Чуть ветром не сдуло, пока домой шла...", - отметила другая.

"Центр Львова, гремело, я подумала, что мне причулось, приоткрыла окно, сыпало как рисом, я в шоке, еще такого зимой не было", - написала еще одна очевидица.

По информации ТСН.uа, непогода началась ориентировочно в 19:50 и длилась всего несколько минут. После этого в городе пошел снег. По состоянию на 20:20 осадки прекратились.

Читайте такжеВ Черновцах ветер сорвал крышу кинотеатра (видео)

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодня и завтра, 15 января, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о мощном ветре и гололедице на дорогах.

На выходных, 15 и 16 января, по всей стране ожидаются ночные морозы до -4°, а днем температура в большинстве областей будет колебаться в пределах -2°...+1°. Сильные морозы до -13° ожидаются на Закарпатье. Небольшие осадки смешанной фазы ожидаются в отдельных областях. В целом по стране будет преобладать сухая погода.

Раньше грозу во время снегопада фиксировали в Чернигове.

Вас также могут заинтересовать новости: