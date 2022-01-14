В большинстве областей будет преобладать сухая погода, без осадков.

После резкого потепления в Украину возвращаются небольшие морозы. Уже на выходных, 15 и 16 января, по всей стране ожидаются ночные морозы до -4°, а днем температура в большинстве областей будет колебаться в пределах -2°...+1°. Сильные морозы до -13° ожидаются на Закарпатье. Небольшие осадки смешанной фазы ожидаются в отдельных областях. В целом же по стране будет преобладать сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -3°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем - до +1°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем +1°, переменная облачность. В воскресенье ночью -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +1°, переменная облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -3°...+1°. В воскресенье температура будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +4°, днем +4°. В воскресенье - переменная облачность, -1°...+1°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -4°, днем +1°, небольшой дождь со снегом. В воскресенье столбики термометров покажут -4°...-2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье температура составит -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +2°...+4°, мокрый снег с дождем. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -1°...+1°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -2°, днем 0°, небольшой снег. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°, небольшой снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем -1°, сильный снегопад. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой снег, температура составит -4°, днем -2°.

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Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем до -3°. В воскресенье ночью температура составит -13°, днем столбики термометров покажут -3°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +2°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит -5°...+3°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +2°. В воскресенье - практически безоблачно, температура -5°...+3°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до -1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -13°...-2°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -3°...+2°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до 0°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -5°...0°.

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