По словам эксперта, ноябрь этого года будет "не холодный и не теплый".

В ноябре этого года ожидается снег. В целом месяц будет близок к климатической норме.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник Отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

"Среднемесячная температура и количество осадков в ноябре будут близки к норме. То есть не холодный и не теплый ноябрь будет", - отметил он, ссылаясь на обнародованный официальный прогноз Укргидрометцентра.

По его данным, до конца месяца в Украине ожидается снег, вероятнее, он будет в Карпатах.

"В ноябре можно ожидать снег в Украине. Где и когда точно я сейчас не скажу, но будет. Будет в горах", - отметил он.

Что касается погоды на сегодня, то, по словам эксперта, она среднестатистическая для этого периода.

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"То есть кое-где немножко отличается от нормы, но в целом, можно сказать, что типична для этого периода", - отметил Билык.

Напомним, по прогнозу Укргидромецентра, в этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков в ноябре ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская