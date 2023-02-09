В ближайшие дни в Украине ожидается потепление, но оно приведет к осложнению погоды.

В Украине на выходных ожидается перемена погоды. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, морозы ослабнут. Однако, по ее словам, потепление будет сопровождаться осложнением погоды.

"С потеплением придут осадки, снижение атмосферного давления, порывистый ветер. Метеопаты, готовьтесь!"- предупредила синоптик.

По ее данным, более теплая и с осадками погода придет в Украину на выходных, 11-12 февраля.

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Сегодня, по прогнозу Натальи Диденко, днем температура в Украине ожидается на уровне -2...-5 градусов. Осадков в большинстве областей не будет. В Киеве днем потеплеет до -1...-3 градусов.

В Украину идет потепление

По прогнозам Погода УНИАН, повышение температуры в Украине ожидается не раньше выходных.

11 и 12 февраля погода в Украине начнет меняться. Небо затянет тучами и начнет снежить. Вместе с осадками ожидается и повышение температуры. Ночные морозы ожидаются на уровне до -5°...-7°, а местами ночью воздух прогреется до +1°. Днем в большинстве областей температура будет колебаться от -1° до +1°, на юге - теплее.

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