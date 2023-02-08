В нескольких областях температура ночью будет опускаться до -15°...-18°.

В четверг, 9 февраля, морозы в Украине продолжатся. Ночью температура будет опускаться до -15°...-18°. Холоднее всего будет на Прикарпатье. А днем температура в большинстве областей будет держаться на уровне -6°...-1°, лишь на юге воздух прогреется до "нуля", а на Закарпатье будет до +1°. Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -2°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -12°, днем -3°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.

В Тернополе 9 февраля ночью будет -12°, днем -4°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -14°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -15°, днем -3°.

В Виннице завтра будет -10°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -11° днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, практически безоблачно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-5°.

В Одессе 8 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.

В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем 0°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -2°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -8°, днем -4°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -8°...-5°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -2°.

9 февраля - если облака в этот день идут против ветра, то будет метель.

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