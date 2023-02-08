В четверг, 9 февраля, морозы в Украине продолжатся. Ночью температура будет опускаться до -15°...-18°. Холоднее всего будет на Прикарпатье. А днем температура в большинстве областей будет держаться на уровне -6°...-1°, лишь на юге воздух прогреется до "нуля", а на Закарпатье будет до +1°. Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -2°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -12°, днем -3°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -1°.
- В Тернополе 9 февраля ночью будет -12°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -14°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -6°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +1°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -15°, днем -3°.
- В Виннице завтра будет -10°...-1°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью -11° днем -2°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -2°, практически безоблачно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -10°...-5°.
- В Одессе 8 февраля - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем 0°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем 0°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -8°, днем 0°.
- В Запорожье температура ночью -8°, днем -2°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -11°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -4°.
- В Днепре температура ночью будет -8°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -8°...-5°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -2°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -2°.
Приметы погоды 9 февраля
9 февраля - если облака в этот день идут против ветра, то будет метель.