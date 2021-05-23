Прогноз погоды в Украине на 23 мая / фото УНИАН
В воскресенье, 23 мая, на западе продолжатся дожди, местами температура упадет до +17°. На остальной территории - сухо и потеплеет до +25°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В центральных регионах - облачно с прояснениями. Днем ожидается +19°...+24°. На Житомирщине - дожди. В Киеве - облачно с прояснениями, днем температура поднимется до +20°. Ночью ожидается +11°.
- На западе Украины - дожди. Днем температура продержится на уровне +17°...+20°, а ночью опустится до +6°.
- На севере - облачно с прояснениями, на Черниговщине - дождь. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +21°, а ночью покажут +11°.
- На юге воздух прогреется до +25°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура не опустится ниже +15°.
- На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +25°, а ночью упадет до +13°.
Народные приметы 23 мая
23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался - день Матушки Сырой Земли.
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