На западе Украины возможны осадки.

В воскресенье, 23 мая, на западе продолжатся дожди, местами температура упадет до +17°. На остальной территории - сухо и потеплеет до +25°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В центральных регионах - облачно с прояснениями. Днем ожидается +19°...+24°. На Житомирщине - дожди. В Киеве - облачно с прояснениями, днем температура поднимется до +20°. Ночью ожидается +11°.

На западе Украины - дожди. Днем температура продержится на уровне +17°...+20°, а ночью опустится до +6°.

На севере - облачно с прояснениями, на Черниговщине - дождь. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +21°, а ночью покажут +11°.

На юге воздух прогреется до +25°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура не опустится ниже +15°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +25°, а ночью упадет до +13°.

Народные приметы 23 мая

23 мая - Симон Посев. В этот день с огромным почтением относились к земле, почитая ее, как кормилицу всего народа. Более древний праздник этой даты назывался - день Матушки Сырой Земли.

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Автор: Елена Пилипчак