Под конец недели температура в Украине несколько снизится.

Погода в начале мая в Украине будет теплой, но с периодическими дождями и грозами. Под конец недели температура несколько снизится. В большинстве областей будут свежие +12...+17 градусов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 1 мая

В начале месяца местами в северных, центральных и западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью будет +7...+12 °С, днем +18...+23 °С.

Погода 2 мая

В пятницу, говорит синоптик, в большинстве регионов Украины будет без осадков, но в Крыму, в Одесской области и на крайнем западе местами пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ночью будет +7...+12 °С, днем +17...+22 °С. На севере Украины ночью похолодает до +2...+7 °С, а днем ожидается +13...+18 °С.

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Погода 3 мая

В субботу будет дождливо в большинстве областей Украины. Днем в Крыму, Приазовье и на востоке местами осадки будут значительными. Возможны грозы. Ветер 3 - 8 м/с, а на западе страны усилится до 9 - 14 м/с. Температура ночью +7...+12 °С, днем снизится до +13...+18 °С. В центральных областях и в Одесской области +17...+22 °С.

Погода 4 мая

Ночью в конце недели в восточной части, а днем местами в западных областях ожидаются небольшие дожди. Ветер будет 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем похолодает до +12...+17 °С и только в Одесской области будет до +21 °С.

Погода в мае - прогноз на месяц

В мае этого года в Украине прогнозируется более теплая погода, чем в среднем бывает в этот период. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

Согласно расчетам синоптиков, среднемесячная температура воздуха будет колебаться в пределах +15...+19 °С, в горных местностях - около +12...+14 °С. Эти показатели превышают климатическую норму на 1,5-2 градуса.

Что касается осадков, то их количество в мае будет соответствовать средним многолетним значениям: от 35 до 76 мм, а на территории Карпат и местами на Прикарпатье - от 88 до 138 мм.

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