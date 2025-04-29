Заморозки в Украине уже будут прекращаться.

В ближайшие несколько суток в Украине будет преобладать сухая погода, впрочем 1 и 2 мая в большинстве областей пройдут кратковременные дожди. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Диана Кривобок, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что в ближайшие трое суток в Украине будет преобладать сухая погода, - за счет того, что на нашу территорию будет влиять поле повышенного давления.

Так, осадков не ожидается. "Только в Карпатах местами пройдут небольшие кратковременные дожди", - добавила эксперт.

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Заморозки уже будут отступать.

"А в дальнейшем нас будет ожидать незначительное повышение температуры воздуха до 5-12 градусов тепла. Это ночью. А температура днем по Украине - это 16-23 градуса", - сообщила Кривобок.

1 и 2 мая в большинстве областей страны пройдут кратковременные дожди. Возможны даже отдельные грозы.

В Украину идет потепление - прогноз

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что 29 апреля в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода - благодаря масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы.

По ее данным, лишь вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь в Черниговской и Сумской областях.

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