Из-за выброса корональной массы на Солнце в ближайшие дни ожидаются магнитные бури.

На Солнце произошел выброс корональной массы, из-за чего сегодня и завтра на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, волнения на Солнце зафиксировали 30 декабря. По прогнозам, этот выброс корональной массы достигнет Земли 4 и 5 января. В эти дни ожидаются геомагнитные бури уровня G1.

Магнитные бури в январе

По прогнозам специалистов, в ближайшее время солнечная активность будет на низком уровне. До 28 января возможны лишь вспышки М-класса

Видео дня

Справка УНИАН. Солнечные вспышки M-класса, это средние из больших вспышек. Они вызывают от небольшого до умеренного уровня радиопомехи на дневной стороне Земли.

Как защититься от магнитных бурь

Во время магнитных бурь откажитесь от физических нагрузок и тяжелого труда, больше отдыхайте.

Пейте больше воды и травяных чаев.

Откажитесь от алкоголя, сигарет и энергетических напитков.

Откажитесь от долгого сидения или стояния на месте. Отдайте предпочтение неспешным прогулкам.

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