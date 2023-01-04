На Солнце произошел выброс корональной массы, из-за чего сегодня и завтра на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, волнения на Солнце зафиксировали 30 декабря. По прогнозам, этот выброс корональной массы достигнет Земли 4 и 5 января. В эти дни ожидаются геомагнитные бури уровня G1.
Магнитные бури в январе
По прогнозам специалистов, в ближайшее время солнечная активность будет на низком уровне. До 28 января возможны лишь вспышки М-класса
Справка УНИАН. Солнечные вспышки M-класса, это средние из больших вспышек. Они вызывают от небольшого до умеренного уровня радиопомехи на дневной стороне Земли.
Как защититься от магнитных бурь
Во время магнитных бурь откажитесь от физических нагрузок и тяжелого труда, больше отдыхайте.
Пейте больше воды и травяных чаев.
Откажитесь от алкоголя, сигарет и энергетических напитков.
Откажитесь от долгого сидения или стояния на месте. Отдайте предпочтение неспешным прогулкам.