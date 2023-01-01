Слабая магнитная буря ожидается в начале января.

Магнитными бурями называют опасные для метеочувствительных людей явления, которые возникают из-за повышенной активности Солнца. Ученые из лабораторий Солнца ведут ежедневное наблюдение за нашей звездой и предупреждают о бурях. Слабая магнитная буря ожидается в начале января 2023 года.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

О магнитных бурях в январе предупреждает погодный сайт Gismeteo. Слабая магнитная буря ожидается во вторник 3 января. Затем 4 января солнечная активность будет слегка повышена.

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Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури по-разному влияют на людей. Наиболее подвержены её влиянию метеочувствительные, пожилые люди и обладатели хронических заболеваний.

Самые частые симптомы магнитной бури такие: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, повышенное артериальное давление, боль в сердце и суставах, усталость, бессонница.

Существуют несложные правила, соблюдение которых значительно улучшит самочувствие в дни магнитных бурь:

пейте больше воды, а также травяного и растительного чая;

откажитесь от сигарет, кофе, алкоголя и энергетиков;

чаще бывайте на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату даже зимой;

ешьте меньше жирной, жареной и острой еды, а также фастфуда;

ложитесь спать в одно и то же время, а также спите не меньше 7 часов в сутки;

постарайтесь меньше нервничать и реже читать новости.

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