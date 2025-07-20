Магнитная буря на выходных будет от слабой до активной.

В конце недели, 20 июля, сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. Об этом свидетельствуют данные "Метеоагента".

По прогнозу, К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, будет около 2. Это означает слабую магнитную бурю.

Центр прогнозов космической погоды также прогнозирует максимальный К-индекс на уровне 2.

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Портал Geomagnetism прогноизует в течение выходных преимущественно спокойную обстановку в магнитосфере Земли. Возможны лишь отдельные периоды более активной магнитной бури, поскольку влияние высокоскоростного потока из корональной дыры на Солнце ослабеет.

Магнитные бури - что важно знать

Влияние магнитных бурь ощущается как в технологической, так и в биологической сферах. Они могут нарушать работу GPS, радиосвязи, электросетей и спутников. В авиации во время бурь возможны перебои в навигации и связи, особенно в полярных широтах.

Человеческий организм также может реагировать на геомагнитные колебания. Считается, что у метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, перепады давления, утомляемость или раздражительность.

Магнитные бури чаще всего происходят в период повышенной солнечной активности, которая бывает цикличной и усиливается примерно каждые 11 лет. Несмотря на то что такие явления — естественная часть космической погоды, в периоды сильных бурь специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, пить больше воды и, по возможности, избегать стресса.

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