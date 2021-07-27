Тысячи людей эвакуированы, огонь десятками уничтожает жилые дома.

В США лесные пожары охватили 12 штатов. Горит вдоль всего западного побережья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, наибольшая площадь возгораний в Калифорнии - чрезвычайное положение объявили в четырех округах. Там вместо домов остались лишь пожарища, сгорели и десятки автомобилей. Под угрозой еще 10000 жилых зданий.

Между тем, как сообщается, в штате Орегон эвакуировали более 2000 человек. Огонь уничтожил почти 7 десятков домов.

Всего в США зафиксировали 85 очагов возгораний. Пожарным удалось взять под контроль лишь половину из них. Возгорание вызвали аномальная жара и затяжная засуха.

Лесные пожары в США

Как сообщал Погода УНИАН, в США уже долгое время бушуют масштабные лесные пожары.

По данным специалистов, для подавления огня необходимо изменение погоды. Предполагается, что некоторые пожары будут потушены лишь с приходом осадков.

"Погода действительно против нас. Будет жарко, будет сухо, а ветер будет нестабильным, что ускорит нагревание и принесет больше воздуха. Все, что отрицательно для пожарных - положительно для огня", - говорят спасатели.

Автор: Екатерина Лиманская