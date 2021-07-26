Территории Италии, Испании и Франции страдают от лесных пожаров.
Как сообщает ТСН, в Италии огонь охватил курортную Сардинию. Города на острове в Средиземном море окутал плотный дым, а несколько домов выгорели дотла.
По меньшей мере четырем сотням человек пришлось покинуть свои дома.
#Sardinia Yesterday and today. One of the most beautiful wooded areas destroyed by fire, houses evacuated, villages surrounded by flames. pic.twitter.com/o0WMPwg7Zh— Roberto Saba 🇪🇺 (@sabarobe) July 25, 2021
В Испании же пламя охватило несколько регионов. Страдают Андалусия, Каталония и Кастилия-Ла-Манча. Около сотни человек эвакуированы: огонь вплотную приблизился к жилищам людей.
#Incendi#Sardegna, #vigilidelfuoco nell’abitato di Scano di Montiferro invaso dal fumo #Oristano#25lugliopic.twitter.com/jD3oI57kXY— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 25, 2021
В то же время на юге Франции с 24 июля огонь уничтожил не менее 850 гектаров растительности, пишет Le Figaro. Хотя, как сообщалось, пламя удалось локализовать, однако полностью побороть огонь пожарным мешали погодные условия.
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