В Италии огонь охватил курортную Сардинию, а в Испании пострадали сразу несколько регионов.

Территории Италии, Испании и Франции страдают от лесных пожаров.

Как сообщает ТСН, в Италии огонь охватил курортную Сардинию. Города на острове в Средиземном море окутал плотный дым, а несколько домов выгорели дотла.

По меньшей мере четырем сотням человек пришлось покинуть свои дома.

#Sardinia Yesterday and today. One of the most beautiful wooded areas destroyed by fire, houses evacuated, villages surrounded by flames. pic.twitter.com/o0WMPwg7Zh — Roberto Saba 🇪🇺 (@sabarobe) July 25, 2021

В Испании же пламя охватило несколько регионов. Страдают Андалусия, Каталония и Кастилия-Ла-Манча. Около сотни человек эвакуированы: огонь вплотную приблизился к жилищам людей.

В то же время на юге Франции с 24 июля огонь уничтожил не менее 850 гектаров растительности, пишет Le Figaro. Хотя, как сообщалось, пламя удалось локализовать, однако полностью побороть огонь пожарным мешали погодные условия.

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Автор: Катерина Комолова