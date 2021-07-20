Власти предупредили жителей о подготовке масштабной эвакуации.

Власти США предупреждают, что большому количеству жителей штата Орегон следует подготовиться к эвакуации, поскольку лесные пожары уже охватили более 340000 акров земли (137000 гектар - УНИАН).

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в настоящее время в 13 штатах США бушуют 80 крупных лесных пожаров. Около 20000 человек задействованы в тушении огня.

Наиболее крупные пожары бушуют в Орегоне, Калифорнии, Айдахо и в штате Аляска.

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"Этот пожар - настоящий вызов, и в обозримом будущем мы рассчитываем на продолжительную борьбу", - прокомментировал ситуацию один из пожарных.

Как сообщается, жаркая погода затрудняет борьбу с пожаром.

"Погода действительно против нас. Будет жарко, будет сухо, а ветер будет нестабильным, что ускорит нагревание и принесет больше воздуха. Все, что отрицательно для пожарных - положительно для огня", - говорят спасатели.

По их словам, для подавления огня необходимо изменение погоды. Предполагается, что некоторые пожары будут потушены лишь с приходом осадков.

Метеорологи говорят, что прогноз погоды на этой неделе не выглядит многообещающим для какой-либо помощи в сдерживании огня. Температура по-прежнему будет на 10-15 градусов выше нормы, засуха продолжится, и есть дополнительный риск от молний и сильных ветров.

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Автор: Екатерина Лиманская