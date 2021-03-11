Украинцев предупредили об опасности схода снежных лавин на Закарпатье
Причиной могут стать снегопады и метели.
Спасатели предупреждают об опасности схода снежных лавин на Закарпатье 12 марта.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.
«Завтра в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (III уровня)», - говорится в сообщении.
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