Украинцев предупредили об опасности схода снежных лавин на Закарпатье

Причиной могут стать снегопады и метели.

В Карпатах 12 марта могут сходить снежные лавины / фото Vasyl Fitsak

Спасатели предупреждают об опасности схода снежных лавин на Закарпатье 12 марта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

«Завтра в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (III уровня)», - говорится в сообщении.

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