Украинцев предупредили об опасности схода снежных лавин на Закарпатье

23:56, 11 марта 2021
4

Причиной могут стать снегопады и метели.

В Карпатах 12 марта могут сходить снежные лавины / фото Vasyl Fitsak
В Карпатах 12 марта могут сходить снежные лавины / фото Vasyl Fitsak

Спасатели предупреждают об опасности схода снежных лавин на Закарпатье 12 марта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

«Завтра в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (III уровня)», - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Карпаты
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - небольшая облачность, ливень
51 %
766 мм
4.8 м/с
40 %
Лента новостей
Мы используем cookies
Соглашаюсь