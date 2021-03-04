Из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины (фото)
В горах все еще продолжается зима.
Сегодня, 4 марта, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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"В связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook сообщает, что сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -5°, ветер западный, 10 м/с.
Прогноз погоды в Украине на 4 марта: данные погоды УНИАН
В четверг, 4 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен на Киевщине в вечернее время. На остальной территории - без осадков. Теплее всего будет на Ивано - Франковщине - здесь температура повысится до +16°.
В Киеве - облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +11°.
Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Одессе 4 марта - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
- Винница+12°... +3°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... +1°
- Житомир+11°... +1°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+17°... +1°
- Киев+11°... +1°
- Кропивницкий+10°... +1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+12°... -1°
- Николаев+9°... +1°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+10°... +2°
- Ровно+9°... -1°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+12°... 0°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+10°... +3°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+8°... 0°
- Черновцы+15°... +3°