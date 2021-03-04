Из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины (фото)

В горах все еще продолжается зима.

На фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 4 марта, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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"В связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook сообщает, что сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, температура воздуха -5°, ветер западный, 10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта: данные погоды УНИАН

В четверг, 4 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен на Киевщине в вечернее время. На остальной территории - без осадков. Теплее всего будет на Ивано - Франковщине - здесь температура повысится до +16°.

В Киеве - облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +11°.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Одессе 4 марта - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +11°.