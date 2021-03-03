Четверг порадует украинцев теплой погодой: температура повысится до +16° (карта)
Везде, кроме Киевщины, без осадков.
В четверг, 4 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен на Киевщине в вечернее время. На остальной территории - без осадков. Теплее всего будет на Ивано-Франковщине - здесь температура повысится до +16°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Синоптик предупредила украинцев о дождях и похолодании
- В Киеве - облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +11°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +9°.
- Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Луцке - облачность с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.
- В Ривне в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -1°, днем +9°.
- В Тернополе 4 марта ночью будет 0°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +16°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +13°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +3°...+12°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +2°, днем +9°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+11°.
- В Одессе 4 марта - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +10°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +1°, днем +9°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха 0°...+8°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +1°...+7°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью +2°, днем +9°.
Народные приметы 4 марта
4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +1°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+13°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кропивницкий+6°... -2°
- Луганск+5°... -3°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+8°... 0°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+7°... 0°
- Черкассы+5°... -3°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+9°... -3°
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-4 °
Мин./макс. температура:+2° / +14°
Влажность:56 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:39
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Видимость:16 км
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