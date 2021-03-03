Четверг порадует украинцев теплой погодой: температура повысится до +16° (карта)

Везде, кроме Киевщины, без осадков.

Завтра ожидается приятный весенний день / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 4 марта, практически по всей стране ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен на Киевщине в вечернее время. На остальной территории - без осадков. Теплее всего будет на Ивано-Франковщине - здесь температура повысится до +16°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, вечером возможен кратковременный дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +11°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +9°.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Луцке - облачность с прояснениями, ночью 0°, днем +10°.

В Ривне в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -1°, днем +9°.

В Тернополе 4 марта ночью будет 0°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +16°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +13°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +3°...+12°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +11°.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +11°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+11°.

В Одессе 4 марта - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +10°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

В Сумах завтра переменная облачность, температура воздуха 0°...+8°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +9°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +1°...+7°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +9°.

В Северодонецке - солнечно, температура ночью +2°, днем +9°.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото УНИАН

Народные приметы 4 марта

4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.

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