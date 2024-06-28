До конца июня в Украине будет жарко.

В Украине установилась преимущественно сухая и очень жаркая погода. Жара продлится как минимум до конца месяца. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Только в начале июля температура снизится, но на несколько градусов.

"Ослабление жары вероятно в западных областях во вторник-среду, а также немного в северной части Украины, 1-2 июля температура воздуха снизится на несколько градусов", - сообщила эксперт по погоде. Видео дня

Погода в Украине - прогноз на 28 июня

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а столбики термометров покажут по всей стране +26°...+31°.

В дальнейшем, по словам Наталки Диденко жара только усилится. В частности, днем на выходных ожидается +28...+33 градуса, а в южной части раскалит до +30...+35 градусов. На погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому будет преимущественно сухо. Только на крайнем западе Украины пройдут дожди, а в Карпатах возможны сильные грозовые ливни.

Из-за жары в Украине также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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