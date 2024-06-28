Горячий воздух будет провоцировать повышенную пожарную опасность.

На выходных, 29 и 30 июня, в Украине будет жарко. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Днем ожидается +28...+33 градуса, в южной части +30...+35 градусов", - сообщила она.

Благодаря антициклону ожидается преимущественно сухая погода.

Видео дня

"Дожди пройдут только на крайнем западе Украины. В Карпатах возможны сильные грозовые ливни!" - предупредила Наталка Диденко.

Горячий воздух, по ее данным, будет провоцировать повышенную пожарную опасность.

"Жара перейдет на воскресенье и понедельник и даже усилится", - сообщила она.

Июль 2024 - прогноз на месяц

Приближается июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и периодами жаркой засушливой погоды.

Обычно, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха составляет 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла. Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны - 37-75 мм.

В этом году ожидается, что июль в Украине будет теплее, чем обычно. Среднемесячная температура предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Осадков выпадет в пределах нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: