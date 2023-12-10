Эксперт рассказала, когда будет потепление в Украине 2023, и как долго оно продлится.

Погода завтра в Киеве станет теплее, но будет облачно, туманно и сыро.

Ночная температура в понедельник, 11 декабря, в столице составит -1 градус, а в дневные часы прогнозируется +1, говорится в прогнозе, который украинский синоптик Наталья Диденко разместила в Telegram. "...может что-то на нос покапать", - поделилась эксперт.

Диденко также рассказала, какая погода в Украине 11 декабря ожидается на остальной территории. "Понедельник в Украине облачный, с туманами и периодическими осадками... Ночью 0-5 мороза, днем 0-4 тепла", - отметила она и добавила, что оттепель будет продолжаться на протяжении всей недели.

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Какая прогнозировалась погода - синоптик и Укргидрометцентр делились важной информацией

Ранее Наталья Диденко сообщила, что 10 декабря и в последующие дни температура воздуха в нашем государстве начнет постепенно увеличиваться.

Гидрометцентр сообщал, что погода сегодня - 10 числа, в Украине днем самая теплая ожидается на юге - от 0 до +5 градусов. В столице в дневные часы прогнозировалось около 0 градусов. По прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области сегодня существенные осадки не ожидаются. Местами возможны гололедица и туман.

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