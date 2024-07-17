Уже завтра в ряде областей не будет безумной жары.

Антициклон, который долгое время блокировал продвижение вглубь континента влажных и свежих воздушных масс с Атлантики, наконец понемногу разрушается. Еще 17 июля в Украине будет продолжаться жара, а с 18 числа в ряде областей ожидается некоторое снижение температуры. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"18-го июля ожидается снижение температуры воздуха на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине", - порадовала эксперт по погоде.

В течение 19-20 июля, по ее словам, зона ослабления жары подвинется на юг, центр и восток Украины.

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В Киеве 17 июля также еще будет жарко, но уже "18-го июля в столице начнет понемногу "съезжать" вниз температура воздуха, где-то до +30...+32", - сообщила Наталка Диденко. 19-го июля в столице уже будет до +28...+30 градусов.

"Не забывайте, что и ночная температура воздуха будет постепенно снижаться, поэтому по вечерам, ночью и утром будет заходить воздух, который будет значительно более жизнедеятельным", - акцентировала синоптик.

По ее словам, в Украине еще будет высокая температура, однако уже 40-градусной жары не ожидается.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что стабильного похолодания в Украине не будет. Температура снизится, но все равно будет жарко, а после 26 июля к нам придет новая волна жары.

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