Синоптик Наталья Диденко говорит, что температура снова повысится после 26 июля.

В Украине вероятна еще одна волна сильной жары. Об этом в эфире "Еспресо" предупредила синоптик Наталья Диденко.

Сейчас, по ее словам, Украина переживает пик жары, а уже с 18 июля кое-где начнется некоторое снижение температуры.

"Уже с 18 июля немного ослабнет жара в северных областях Украины, на западе страны она уже ослабла и будет держаться примерно в таких пределах", - сообщила она и добавила, что на юге, востоке и в центральной части снижение температуры ожидается чуть позже.

Видео дня

Однако, по словам Наталки Диденко, прогнозы указывают на то, что вскоре придет новая волна жары.

"Рано говорить, что это последняя волна жары в ближайшее время. Не буду озвучивать эти напрасные надежды. Кажется, после 26 июля будет еще одна волна жары, которая, возможно, не будет до +40...+42 °C, как сейчас наблюдается на юге, востоке и в центре страны. Однако я бы не сказала о длительном, стабильном спаде жары", - резюмировала эксперт по погоде.

Волны аномальной жары в Украине будут все чаще

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что волны жары в Украине будут повторяться и становиться все более частыми.

По его словам, такие высокие показатели, которые сейчас фиксируются в Украине, не характерны для нашей местности и негативно влияют на самочувствие многих людей и животных.

"Однако, в связи с интенсивным потеплением климата, подобные периоды длительной жары в будущем будут повторяться все чаще за счет увеличения степени континентальности климата над Восточной Европой", - предупредил специалист.

Вас также могут заинтересовать новости: