В Украине вероятна еще одна волна сильной жары. Об этом в эфире "Еспресо" предупредила синоптик Наталья Диденко.
Сейчас, по ее словам, Украина переживает пик жары, а уже с 18 июля кое-где начнется некоторое снижение температуры.
"Уже с 18 июля немного ослабнет жара в северных областях Украины, на западе страны она уже ослабла и будет держаться примерно в таких пределах", - сообщила она и добавила, что на юге, востоке и в центральной части снижение температуры ожидается чуть позже.
Однако, по словам Наталки Диденко, прогнозы указывают на то, что вскоре придет новая волна жары.
"Рано говорить, что это последняя волна жары в ближайшее время. Не буду озвучивать эти напрасные надежды. Кажется, после 26 июля будет еще одна волна жары, которая, возможно, не будет до +40...+42 °C, как сейчас наблюдается на юге, востоке и в центре страны. Однако я бы не сказала о длительном, стабильном спаде жары", - резюмировала эксперт по погоде.
Волны аномальной жары в Украине будут все чаще
Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что волны жары в Украине будут повторяться и становиться все более частыми.
По его словам, такие высокие показатели, которые сейчас фиксируются в Украине, не характерны для нашей местности и негативно влияют на самочувствие многих людей и животных.
"Однако, в связи с интенсивным потеплением климата, подобные периоды длительной жары в будущем будут повторяться все чаще за счет увеличения степени континентальности климата над Восточной Европой", - предупредил специалист.