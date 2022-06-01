С начала года дефицит осадков в столице составляет 31%.

В этом году май в Киеве оказался прохладным и с малым количеством осадков.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составила +14,6°С, что на 1,2°С ниже климатической нормы.

Как сообщается, холоднее всего в Киеве было 5 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +4,2°С, а теплее всего - 12 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +29,2°С, установив таким образом температурный рекорд.

"Май оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 33 мм, или 51% климатической нормы", - сообщили климатологи. Они отметили, что с начала года дефицит осадков в столице составляет 31%.

Напомним, в этом году метеологічне лето в Киеве наступило 25 мая - на две недели позже средне многолетних показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: