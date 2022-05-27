Метеорологическая весна в Киеве завершилась.

В Киеве началось метеорологическое лето.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в социальной сети Facebook.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета. Итак, метеорологическая весна, которая началась 6 февраля и продолжалась 108 дней, наконец закончилась. Она оказалась более чем на месяц продолжительнее климатической нормы", - говорится в сообщении.

При этом нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на две недели позже средне многолетних показателей.

"Самое раннее за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее, в 1990 и 2001 годах - 7 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году июнь в Киеве будет теплее, чем в прошлом.

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