Синоптики предупреждают о непогоде в столице.

На среду, 12 июня, в Киеве и Киевской области объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 июня грозы, значительные дожди. І уровень опасности, желтый", - предупреждают синоптики.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 12 июня

Сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидаются значительные дожди и грозы.

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Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем в области снизится до +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут комфортные +21°...+23°.

Изменение погоды в Киеве - что известно

С сегодняшнего дня в Киеве ожидается похолодание. По данным Укргидрометцентра, из-за прихода прохладного воздуха с северо-запада, дневная температура будет снижаться до менее жарких +22...+24 градусов.

Прогнозируется, что в столицу придут активные атмосферные фронты. Они принесут дожди с грозами и порывистым ветром во время грозовой активности.

"Но не волнуйтесь, летние дожди быстро проходят, и солнце время от времени будет радовать нас своим теплом", - говорят в Укргидрометцентре.

Дневные максимумы в течение недели будут колебаться в пределах +22...+23 градуса.

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