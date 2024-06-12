Полиция сообщила о поваленных деревьях и разбитых автомобилях.

В Чернигове прошел сильный ливень, в результате чего отдельные улицы города превратились в сплошные потоки воды.

Как сообщает корреспондент УНИАН, черниговцы в социальных сетях поделились видео непогоды и движения транспорта во время ливня. В комментариях часть горожан сетует на неработающую ливневую канализацию, а другие отрицают это, указывая, что основная причина в мощном ливне, который был "почти тропическим".

Патрульная полиция Черниговской области сообщила, что в результате непогоды в областном центре - поваленные деревья и столбы, разбитые автомобили.

"В Чернигове свирепствовала непогода. Она наделала немало бед на улицах города. Патрульные сразу реагируют на сообщения и оказывают необходимую помощь", - отметили в патрульной полиции области.

Непогода на Закарпатье - подробности

От непогоды пострадала и Закарпатская область. Из-за интенсивных осадков, а также из-за захламленности сточных канав и систем водоотведения на территории Ужгородского района подтопило 48 домохозяйств в 7 населенных пунктах.

Кроме того из-за переувлажненности почвы сошел селевой поток на автодорогу Н-13 Львов-Самбор-Ужгород. Для ликвидации последствий непогоды привлекается ГСЧС.

О погоде в Украине

В стране будут наблюдаться температурные контрасты.

В среду, 12 июня, часть страны ожидают проливные дожди и грозы. Лишь на западе страны, а также местами на юге днем будет сухо.

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