Погода завтра в Киевской области и в столице ожидается нехолодная.

Погода в Киевской области сегодня, 4 января, спрогнозирована опасная - ожидается туман, который может продержаться до конца суток.

Видимость ожидается от 200 до 500 метров, объявлен I уровень опасности, предупредил Украинский гидрометцентр на своей странице в Telegram. "...Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине... Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц...", - отметили синоптики.

Гидрометцентр также составил прогноз погоды для Киевской области на завтра, 5 января. По его данным, ожидается облачная погода, возможен мокрый снег и небольшой дождь. Местами на дорогах возможна гололедица. В регионе температура ночью и днем спрогнозирована от 0 до +5 градусов. В Киеве прогнозируется +2...+4.

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Важные новости Украины о погоде - сегодня это стоит прочитать

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что Украина оказалась под влиянием циклонов, и из-за них завтра на территории нашей страны ожидается влажная погода.

Эксперт добавила, что уже 7 января в украинское государство снова начнет заходить арктический холод. Диденко предупредила, что самые сильные морозы наиболее вероятны в Черниговской и Сумской областях.

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