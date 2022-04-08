Ночью в столице ожидается до +6°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +13°.

В субботу, 9 апреля, киевлян практически весь день будет ждать облачная погода. Днем возможен дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается до +6°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +13°. Днем вероятнее всего будет дождь.

Ветер в Киеве 9 апреля преимущественно ожидается южный и юго-западный. Скорость ветра ожидается в пределах 1,0-3,2 м/с.

Атмосферное давление в субботу будет колебаться в пределах 734-737 миллиметра ртутного столба. Восход Солнца в 06:20, заход в 19: 40.

Во Львове - облачно. Ночью 6°, днем +14°. Возможен небольшой дождь.

В Луцке - облачно, дождь. Ночью +5°, днем +14°.

В Ривном - пасмурная погода, сплошная облачность, в течение дня будет идти дождь. Температура ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе ночью будет +7°, днем +16°. Весь день будет облачно, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°. Возможен дождь.

В Ивано-Франковске - пасмурно, сплошная облачность, дождь. Температура ночью +7°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+13°, облачно, дождь.

В Черновцах в субботу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем до +20°.

В Виннице завтра будет +5°...+11°, облачно, небольшой дождь.

В Житомире в субботу будет ночью +6°, днем +15°, облачно, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +5°...+17°.

В Одессе 9 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в субботу ночью +6°, днем +19°, почти безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно, небольшой дождь. Температура ночью +2°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу будет облачно с прояснениями. Температура +6°...+14°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

Вас также могут заинтересовать новости: