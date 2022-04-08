В субботу, 9 апреля, киевлян практически весь день будет ждать облачная погода. Днем возможен дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается до +6°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +13°. Днем вероятнее всего будет дождь.
Ветер в Киеве 9 апреля преимущественно ожидается южный и юго-западный. Скорость ветра ожидается в пределах 1,0-3,2 м/с.
Атмосферное давление в субботу будет колебаться в пределах 734-737 миллиметра ртутного столба. Восход Солнца в 06:20, заход в 19: 40.
Погода в Украине 9 апреля
Во Львове - облачно. Ночью 6°, днем +14°. Возможен небольшой дождь.
В Луцке - облачно, дождь. Ночью +5°, днем +14°.
В Ривном - пасмурная погода, сплошная облачность, в течение дня будет идти дождь. Температура ночью +5°, днем +16°.
В Тернополе ночью будет +7°, днем +16°. Весь день будет облачно, небольшой дождь.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°. Возможен дождь.
В Ивано-Франковске - пасмурно, сплошная облачность, дождь. Температура ночью +7°, днем +19°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+13°, облачно, дождь.
В Черновцах в субботу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем до +20°.
В Виннице завтра будет +5°...+11°, облачно, небольшой дождь.
В Житомире в субботу будет ночью +6°, днем +15°, облачно, дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +16°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +5°...+17°.
В Одессе 9 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.
В Херсоне в субботу ночью +6°, днем +19°, почти безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - облачно, небольшой дождь. Температура ночью +2°, днем +8°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в субботу будет облачно с прояснениями. Температура +6°...+14°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.