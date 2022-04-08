Дожди ожидаются в основном на Западе и Севере страны, а также в Центре.

В субботу, 9 апреля, температура по всей Украине будет прохладной или относительно теплой, в основном облачной и местами дождливой.

Дожди ожидаются в основном на Западе и Севере страны, а также в центре.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°. Днем вероятнее всего будет дождь.

Во Львове в субботу будет облачно. Ночью +6°, днем +14°. Возможен небольшой дождь, иногда с мокрым снегом.

В Луцке - облачно, дождь. Ночью +5°, днем +14°.

В Ривном в субботу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, в течение дня будет идти дождь. Температура ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 9 апреля ночью будет +7°, днем +16°, вечером температура упадет до +5°. Весь день будет облачно, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°. Возможен дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, дождь. Температура ночью +7°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+13°, облачно, дождь.

В Черновцах в субботу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем до +20°.

В Виннице завтра будет +5°...+11°, облачно, небольшой дождь.

В Житомире в субботу будет ночью +6°, днем +15°, облачно, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +5°...+17°.

В Одессе 9 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в субботу ночью +6°, днем +19°, почти безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно, небольшой дождь. Температура ночью +2°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу будет облачно с прояснениями. Температура +6°...+14°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.

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