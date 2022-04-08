9 апреля погода в Украине будет дождливой и относительно тепло / фото УНИАН
В субботу, 9 апреля, температура по всей Украине будет прохладной или относительно теплой, в основном облачной и местами дождливой.
Дожди ожидаются в основном на Западе и Севере страны, а также в центре.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +14°. Днем вероятнее всего будет дождь.
- Во Львове в субботу будет облачно. Ночью +6°, днем +14°. Возможен небольшой дождь, иногда с мокрым снегом.
- В Луцке - облачно, дождь. Ночью +5°, днем +14°.
- В Ривном в субботу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, в течение дня будет идти дождь. Температура ночью +5°, днем +16°.
- В Тернополе 9 апреля ночью будет +7°, днем +16°, вечером температура упадет до +5°. Весь день будет облачно, небольшой дождь.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +16°. Возможен дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, дождь. Температура ночью +7°, днем +19°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+13°, облачно, дождь.
- В Черновцах в субботу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем до +20°.
- В Виннице завтра будет +5°...+11°, облачно, небольшой дождь.
- В Житомире в субботу будет ночью +6°, днем +15°, облачно, дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +16°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +5°...+17°.
- В Одессе 9 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Херсоне в субботу ночью +6°, днем +19°, почти безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно, небольшой дождь. Температура ночью +2°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в субботу будет облачно с прояснениями. Температура +6°...+14°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +19°.