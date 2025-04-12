Ночные заморозки еще будут, а вот днем будет теплеть.

На выходных в Украине ожидается изменение погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В большинстве регионов осадки прекратятся, ночью это будут заморозки, а днем температура повысится.

В синоптических процессах над Украиной ожидаются ощутимые изменения в ближайшие трое суток.

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Как прогнозирует Укргидрометцентр, 12 апреля еще будет хозяйничать холодная воздушная масса, а на юге будет ощущаться влияние атмосферных фронтов. В то же время уже в течение 13 и 14 числа будет формироваться поле повышенного давления. В эти дни будет поступать значительно теплее воздух с запада и юго-запада, который ощутимо повлияет на повышение дневной температуры, особенно в понедельник.

В последующие двое суток ночью в Украине будет +1°...+6°, на почве еще будут заморозки до -3°. Днем ожидается потепление до +10°...+17°.

"На следующей неделе будет сохраняться тенденция к теплой погоде", - резюмировали в Укргидрометцентре.

В ближайшие дни потеплеет и в Киеве. По данным синоптиков, ночи в столице еще будут холодными, а вот днем температура будет стремительно повышаться. Если сегодня в столице еще будет до +10°, то в понедельник уже ожидается до +16°, а во вторник - до +19°.

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