Температура в столице будет повышаться уже с сегодняшнего дня.

В Киев возвращается долгожданное тепло. После недели холодной погоды, температура днем постепенно начнет повышаться, а вот ночи еще будут холодными. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток предыдущие северные холодные погодные процессы постепенно изменятся на потепление, которое поступит с юго-запада.

Однако ночи еще будут оставаться холодными с медленным повышением температуры, говорят синоптики. В то же время днем нарастание тепла будет происходить значительно быстрее. Этому будет способствовать щедрое апрельское солнце. Атмосферное давление повысится, благодаря чему ожидается погода без осадков.

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Сегодня в столице ожидается до +10°, в понедельник уже будет +16°, а во вторник и среду воздух прогреется до приятных +19°.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В юго-восточной части, пройдет небольшой дождь. На остальной территории уже будет погода без осадков.

Скорость ветра составит 5-10 м/с. Днем воздух по стране прогреется до +7°...+12°, только в Карпатах будет холоднее - днем около 0°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер 5-10 м/с. Днем по области ожидается +7°...+12°, а в самом Киеве столбики термометров покажут около +10°.

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