В четверг, 23 сентября, около 6:00 утра в некоторых регионах Украины произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Как информирует Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук, подземные толчки произошли в 6:18 в северо-западном направлении от Черновцов на глубине 60 км.
УНИАН уже писал, что подземные толчки ощутили жители Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областей. Некоторые пользователи поделились своими ощущениями в сети.
Читайте такжеВ Черновицкой области выпал снег (фото)Землетрясение особенно ощутили жители многоэтажек. На странице украинского центра некоторые писали, что услышали характерный грохот, иногда люди описывали даже свои переживания.
- Толчок, гул, дрожали стекла и пол.
- Сильная, мощная вибрация, от которой проснулась. Ощутимое покачивание мебели. Довольно странные и жуткие ощущения беспокойства.
- Будто проехал оченрь тяжелый автомобиль или поезд.
- Непонятный шум и грохот, будто метро под нами.
Один из жителей Луцка заметил, что почувствовал четыре толчка с периодичностью в несколько секунд, и что в это время у него "качнуло дом".
- Тряслась мебель. Больше всего поразил специфический шум, а особенно грохот перед началом тряски.
- Почувствовала какой-то гул. Сразу подумала, что по дороге что-то едет, потом подумала что-то упало... Сорвалась с кровати и сразу же упала назад, будто качнуло. Это было буквально несколько секунд. Какие-то непонятные ощущения.
- Гул и вибрация 2-3 секунды... Потом удар, похожий на взрыв, или как будто что-то на чердаке тяжелое упало, и снова несколько секунд гул.
- Похоже на вибрацию дома, под которым проходит метро.
- Проснулся от непродолжительного движения, легкой вибрации мебели, как будто недалеко проехал поезд или трамвай (которых поблизости нет). На часах было ориентировочно 6:20 утра.
Землетрясения в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировали селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - любимец туристов Манявский водопад.
"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", - сообщили тогда спасатели.
А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.
Также 8 сентября в Закарпатской области произошло землетрясение, магнитуда его составила 2,5.