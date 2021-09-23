Землетрясение особенно ощутили жители многоэтажек.

В четверг, 23 сентября, около 6:00 утра в некоторых регионах Украины произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Как информирует Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук, подземные толчки произошли в 6:18 в северо-западном направлении от Черновцов на глубине 60 км.

УНИАН уже писал, что подземные толчки ощутили жители Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областей. Некоторые пользователи поделились своими ощущениями в сети.

Читайте такжеВ Черновицкой области выпал снег (фото)Землетрясение особенно ощутили жители многоэтажек. На странице украинского центра некоторые писали, что услышали характерный грохот, иногда люди описывали даже свои переживания.

Толчок, гул, дрожали стекла и пол.

Сильная, мощная вибрация, от которой проснулась. Ощутимое покачивание мебели. Довольно странные и жуткие ощущения беспокойства.

Будто проехал оченрь тяжелый автомобиль или поезд.

Непонятный шум и грохот, будто метро под нами.

Один из жителей Луцка заметил, что почувствовал четыре толчка с периодичностью в несколько секунд, и что в это время у него "качнуло дом".

Тряслась мебель. Больше всего поразил специфический шум, а особенно грохот перед началом тряски.

Почувствовала какой-то гул. Сразу подумала, что по дороге что-то едет, потом подумала что-то упало... Сорвалась с кровати и сразу же упала назад, будто качнуло. Это было буквально несколько секунд. Какие-то непонятные ощущения.

Гул и вибрация 2-3 секунды... Потом удар, похожий на взрыв, или как будто что-то на чердаке тяжелое упало, и снова несколько секунд гул.

Похоже на вибрацию дома, под которым проходит метро.

Проснулся от непродолжительного движения, легкой вибрации мебели, как будто недалеко проехал поезд или трамвай (которых поблизости нет). На часах было ориентировочно 6:20 утра.

Землетрясения в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировали селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - любимец туристов Манявский водопад.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", - сообщили тогда спасатели.

А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

Также 8 сентября в Закарпатской области произошло землетрясение, магнитуда его составила 2,5.

Автор: Виолетта Орлова