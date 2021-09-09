Магнитуда землетрясения составила 2,5.

В Закарпатской области произошло землетрясение, магнитуда его составила 2,5.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи с. Брестов Мукачевского района был зафиксирован подземный толчок в 16:32 8 сентября.

"Зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", - отметили в ведомстве.

Землетрясения в Украине

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Как сообщал Погода УНИАН, 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировал селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - любимец туристов Манявский водопад.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", - сообщили тогда спасатели.

А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

Автор: Екатерина Лиманская