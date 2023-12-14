Перед выходными погода в Украине изменится. Этому будет способствовать западный антициклон Fiona. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.
"Осадков в большинстве областей Украины не предвидится, только на юге и востоке задержатся не надолго мокрый снег и дождь", - говорит она.
Несмотря на это, по данным синоптика, погода будет оставаться преимущественно облачной, потому что много влаги в воздухе, а декабрь не самый солнечный месяц года.
Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться от 2 мороза до 3 тепла, на юге ожидается +2...+7 градусов.
"При подмерзании-гололедица, осторожно!"- предупреждает Наталья Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 15 декабря, по словам Натальи Диденко, осадки маловероятны. В столице ночью и днем от 2 мороза до 2 тепла. На дорогах будет скользко и мокро.
В Украину идет похолодание - что известно
Согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, с пятницы температура в Украине будет снижаться - вернется морозная погода. Так, по его данным, на выходных ночью столбики термометров будут местами показывать -7....-8 градусов, а днем по всей стране будет от -5 до +3. В то же время осадки будут прекращаться. Только в субботу ночью местами в Украине пройдет небольшой снег и мокрый снег, а днем - в западных и восточных областях небольшой снег.